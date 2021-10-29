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العمليات المشتركة ترد على أنباء وقوع مجازر وانفجارات في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-10-29T16:40:26+0000
العمليات المشتركة ترد على أنباء وقوع مجازر وانفجارات في العراق

شفق نيوز/ ردت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، على انباء متداولة عن وقوع مجازر وانفجارات في مناطق معينة من العراق.

وقالت القيادة في بيان وزعته خلية الإعلام الأمني وورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي يحرص فيه الخيرون من أبناء شعبنا الكريم بأطيافه والوانه المختلفة على دعم مسيرة الإصلاح والنهوض ولم الشمل في مسعى صادق ليأخذ العراق دوره الريادي في المنطقة ويتجاوز الويلات والمصاعب التي عانى منها بلدنا لسنين طويلة، نجد في ذات الوقت البعض من المتصيدين بالماء العكر والمستغلين لكل ظرف أمني أو طارئ يشهده البلاد ليسارعوا إلى بث سمومهم ونشر اكاذيبهم مستغلين الأجواء الديمقراطية".

واضاف، "ليس آخر ما قام به هؤلاء نشر مقطع فديوي يعود إلى المجازر والمشاكل الأمنية التي وقعت في إحدى الدول الآسيوية ويحاولون الصاقها بمدن ومحافظات عراقية في منهج تدليس وتشويه وكذب واضح لهؤلاء بهدف تحقيق أجندات باتت مكشوفة لأبناء شعبنا الأبي، إضافة إلى ما يتداوله البعض الآخر من اخبار وأكاذيب من قبيل وقوع انفجارات واعتداءات في مناطق معينة وما إلى ذلك".

وتابعت القيادة أن "الحرية وكما هي حق فأنها تفرض واجبا على مستخدميها وليس تهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي لعبة في أيادي هؤلاء وعليه فإن قيادة العمليات المشتركة تحذر كل واهم يسعى لإحداث الفوضى ونشر الأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار بأنهم تحت عين الأجهزة الرصدية التي تراقبهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبحق كل معتد على أمن واستقرار الوطن وسلامة أبنائه".

وفي وقت سابق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن وقوع انفجارات في العاصمة بغداد.

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