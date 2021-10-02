العمليات المشتركة تحصي 4 إنجازات لمراكز التنسيق مع البيشمركة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، تحقيق أربعة إنجازات مهمة من خلال المراكز المشتركة مع بيشمركة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تشكيل الغرف المشتركة مع اقليم كوردستان أسهم بتحقيق الكثير من الانجازات، منها تشكيل لواءين مشتركين يتواجدان في مناطق الفراغ الأمني بين قوات المركز والإقليم والتي تنشط فيها عصابات داعش الإرهابية".

وتابع أن "الغرف المشتركة سمحت أيضاً بإيجاد تبادل بالمعلومات واتصال دائم مشترك دعما للتعاون ضد العصابات الإرهابية، ودفعت كذلك الى التعاون والتنسيق في مجال حركة القطعات لمنع التهريب ومنع تواجد الارهابيين وملاحقتهم ما سمح بإيجاد أسباب مهمة للغاية لتعزيز الأمن في تلك المناطق".

وأفصح امين عام وزارة البيشمركة جبار الياور، يوم الاثنين (16 آب الماضي)، عن تفاصيل التنسيق الامني المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة لمعالجة الثغرات الامنية بين القوات الاتحادية والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها.

وقال الياور لوكالة شفق نيوز، إن "مراكز التنسيق المشترك بين الدفاع والبيشمركة شكلت قبل شهرين اثنين؛ منها اثنان رئيسيان الاول في اربيل والثاني في مقر العمليات المشتركة في بغداد الى جانب 4 مراكز اخرى فرعية في ديالى (خانقين) وفي كركوك (معسكر كيوان) وفي الموصل (معسكر الحسكة) ومركز فرعي رابع في مخمور".

واشار الياور الى "عقد اجتماع بين اللجنة العليا لتنسيق العمل الامني والعسكري في البيشمركة ونظيرتها في وزارة الدفاع الاتحادية لتنسيق العمل الامني في مراكز التنسيق المشترك"، مؤكدا "الاتفاق على وضع ملاك واضح لكل مراكز التنسيق ومرجعياتها من حيث السيطرة والقيادة".