العمليات المشتركة تتهم محتجي "المعلق" بإطلاق النار وتعلن اعتقال ثلاثة متورطين

شفق نيوز ـ بغدادأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، إصابة عدد من منتسبي القوات الأمنية خلال احتكاك وقع على الجسر المعلق المؤدي للمنطقة الخضراء مع محتجين من أنصار الفصائل المسلحة على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال قصف أمريكي- اسرائيلي في طهران.

وذكرت القيادة في بينا أن مسلحين بين المتظاهرين أطلقوا النار بسلاح نوع مسدس وأحرقوا كرفانات وإحدى العجلات أثناء تنفيذ القطعات واجباتها في حفظ الأمن والنظام العام، مشددة على أن القوات الأمنية التزمت أقصى درجات الانضباط وضبط النفس ولم تلجأ إلى استخدام السلاح الناري رغم تعرضها لإطلاق النار.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة من المتورطين بإطلاق النار، فيما ستتم ملاحقة الآخرين بالطرق القانونية، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم وفق السياقات المعتمدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تظاهرات شهدتها الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية، على خلفية الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت إيران، وما تبعها من إعلان مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من القادة.

ومع محاولة محتجين، التقدم باتجاه صوب المنطقة الخضراء لجأت القوات الأمنية إلى الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، بحسب مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.