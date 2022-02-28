سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العمليات المشتركة بعد جولة تفقدية في سنجار: الموقف الأمني ملائم لعودة النازحين

Category: أمـن

Date: 2022-02-28T16:37:40+0000
العمليات المشتركة بعد جولة تفقدية في سنجار: الموقف الأمني ملائم لعودة النازحين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاثنين، استقرار الأوضاع في قضاء سنجار، وفيما بينت أن القضاء بات ملائما لعودة النازحين، اكدت أن القوات الأمنية تسيطر على كافة الوضع الأمني داخل وخارج القضاء.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الامير الشمري لوكالة شفق نيوز خلال جولة تفقدية في قضاء سنجار إن "الوضع في سنجار ملائم لعودة النازحين الى مناطقهم ".

وأضاف الشمري ان "الوضع مستقر مع وجود سيطرة واضحة من القوات الامنية على المواقع الحدودية"، لافتا الى ان "حالة من الاستقرار الأمني تعيشها مناطق المدن مع مسك قوات الجيش والشرطة للملف الأمني في تلك المناطق".

وكان وفد أمني رفيع وصل ، يوم الاثنين، الى قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحسب ما أبلغ به مصدر أمني وكالة شفق نيوز. وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول في العام 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية عقب أزمة استفتاء الاستقلال. وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

related

بعد الخروقات الأمنية .. العمليات المشتركة تُعيد توزيع القطعات العسكرية في ديالى

Date: 2021-04-28 09:02:11
بعد الخروقات الأمنية .. العمليات المشتركة تُعيد توزيع القطعات العسكرية في ديالى

العمليات المشتركة تفصح عن التشكيلات التي ستؤمن الانتخابات

Date: 2021-10-05 18:14:56
العمليات المشتركة تفصح عن التشكيلات التي ستؤمن الانتخابات

الجيش العراقي ينفذ "تكتيكاً جديداً" لملاحقة داعش بدعم من المخابرات

Date: 2020-08-08 06:38:26
الجيش العراقي ينفذ "تكتيكاً جديداً" لملاحقة داعش بدعم من المخابرات

العراق يوضح حقيقة نقل "أُسر داعشية" من مخيم الهول السوري

Date: 2021-05-10 19:26:22
العراق يوضح حقيقة نقل "أُسر داعشية" من مخيم الهول السوري

العمليات المشتركة تأسف لما يرد من "الذباب الإلكتروني" وتصدر توضيحاً

Date: 2021-10-13 21:08:58
العمليات المشتركة تأسف لما يرد من "الذباب الإلكتروني" وتصدر توضيحاً

مسؤول محلي يكشف وجود خلايا لداعش بمتنازع عليها ويحذر من هجرة عكسية

Date: 2019-07-03 09:35:46
مسؤول محلي يكشف وجود خلايا لداعش بمتنازع عليها ويحذر من هجرة عكسية

بتوجيه من الكاظمي.. العمليات المشتركة تكشف اسلوبا جديدا لإنهاء ملف العراقية- السورية

Date: 2020-09-25 18:28:54
بتوجيه من الكاظمي.. العمليات المشتركة تكشف اسلوبا جديدا لإنهاء ملف العراقية- السورية

العمليات المشتركة تعلن فتح مراكز مشتركة مع البيشمركة لتأمين الحدود

Date: 2021-05-18 15:25:02
العمليات المشتركة تعلن فتح مراكز مشتركة مع البيشمركة لتأمين الحدود