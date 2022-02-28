العمليات المشتركة بعد جولة تفقدية في سنجار: الموقف الأمني ملائم لعودة النازحين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاثنين، استقرار الأوضاع في قضاء سنجار، وفيما بينت أن القضاء بات ملائما لعودة النازحين، اكدت أن القوات الأمنية تسيطر على كافة الوضع الأمني داخل وخارج القضاء.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الامير الشمري لوكالة شفق نيوز خلال جولة تفقدية في قضاء سنجار إن "الوضع في سنجار ملائم لعودة النازحين الى مناطقهم ".

وأضاف الشمري ان "الوضع مستقر مع وجود سيطرة واضحة من القوات الامنية على المواقع الحدودية"، لافتا الى ان "حالة من الاستقرار الأمني تعيشها مناطق المدن مع مسك قوات الجيش والشرطة للملف الأمني في تلك المناطق".

وكان وفد أمني رفيع وصل ، يوم الاثنين، الى قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحسب ما أبلغ به مصدر أمني وكالة شفق نيوز. وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول في العام 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية عقب أزمة استفتاء الاستقلال. وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.