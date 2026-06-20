العمليات المشتركة: المسيّرة التي سقطت قرب مضيف الحلبوسي غير مفخخة

شفق نيوز– الأنبار

كشفت قيادة العمليات المشتركة، مساء السبت، تفاصيل جديدة بشأن الطائرة المسيّرة التي سقطت في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار قرب مضيف زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها لم تكن تحمل أي مواد متفجرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للقيادة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة صغيرة جداً سقطت عند الساعة الرابعة من عصر اليوم على مسافة من مضيف السيد رئيس مجلس النواب في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، على ضفة أحد البزول، ما تسبب بحريق في الأدغال دون وقوع أضرار كبيرة".

وأضافت أن "الجهد الاستخباري الفني توصل إلى أن الطائرة لم تكن تحمل مواد متفجرة، وأن هذا النوع من الطائرات لا يتجاوز مدى تحليقه 750 متراً فقط، فضلاً عن كونه سريع الاحتراق عند ارتفاع درجات الحرارة".

وأكدت القيادة أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية والأدلة الجنائية باشرت الإجراءات اللازمة وفتحت تحقيقاً بالحادث.

وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق، لوكالة شفق نيوز، بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة المصدر داخل أرض زراعية قرب مضيف محمد الحلبوسي في قضاء الكرمة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مساحات من القصب قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماده دون تسجيل إصابات.