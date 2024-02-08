العمليات المشتركة: العلاقة مع البيشمركة تشهد تطوراً كبيراً

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، يوم الخميس، أن العلاقة بين القوات الاتحادية والبيشمركة تشهد تطوراً كبيراً في ظل التعاون الكبير والتنسيق العالي بين الجانبين.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تعاوناً كبيراً وتنسيقاً عالياً بين القوات الاتحادية والبيشمركة في مجال مطاردة عصابات داعش الإرهابية"، مؤكداً أن "هناك اجتماعات مستمرة بين الجانبين، إلى جانب وجود مراكز تنسيق رئيسية في بغداد وأربيل".

وأضاف، أنه "تم إنشاء لواءين مشتركين (اللواء الخاص الأول، واللواء الخاص الثاني) وقيادتهما تعود لرئاسة أركان الجيش في وزارة الدفاع العراقية، وسوف يتوزعان وينتشران في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك التي عادة ما يحاول تنظيم داعش الإرهابي التواجد فيها".

وأكد، أن "العلاقة بين القوات الاتحادية والبيشمركة تشهد تطوراً كبيراً، حيث تم العمل على غلق الفراغات ومسك الأرض، وكذلك منع التهريب، ومنع تواجد قوات العدو في تلك المناطق، ومنعه من القيام بعمليات إرهابية، وتجفيف منابعه، فضلاً عن نبذه من قبل سكان المناطق المحررة".

وأوضح، أن "هذا الانتصار جاء نتيجة التعاون والعلاقة القوية بين الجانبين، ودعم الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة للقوات الأمنية بمختلف صنوفها خاصة في مجال التسليح وبناء القدرات".