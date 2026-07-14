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    • العمليات المشتركة: العراق لن يكون منطلقاً لاستهداف دول ‏الجوار

    العمليات المشتركة: العراق لن يكون منطلقاً لاستهداف دول ‏الجوار
    2026-07-14T19:08:06+00:00

    شفق نيوز- بغداد

    أكدت قيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الثلاثاء، أن ‏العراق لن يكون منطلقاً لاستهداف أيّ دولة من دول الجوار ‏وغيرها، مشددة في الوقت نفسه على وجوب احترام سيادة البلد وأمنه واستقراره.‏

    وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ‏أن مقر قيادة العمليات المشتركة شهد اجتماعاً أمنياً ضم رئيس ‏جهاز مكافحة الإرهاب، ومعاون رئيس أركان الجيش ‏للعمليات، وعدداً من القادة الأمنيين ورؤساء الوكالات ‏والدوائر الأمنية والاستخبارية، فضلاً عن حضور القادة ‏المعنيين من وزارتي الدفاع والداخلية عبر الدائرة ‏التلفزيونية المغلقة.‏

    وأضافت أن المجتمعين ناقشوا سبل الحفاظ على المكتسبات ‏الأمنية، والسيطرة على القواطع، وتأمين الأهداف الحيوية ‏والحدود الدولية مع دول الجوار، وحماية البعثات ‏الدبلوماسية.‏

    وشدد المجتمعون على "أهمية التعامل بحزم مع أيّ محاولةٍ ‏لخلط الأوراق، أو تعكير صفو الأمن الداخلي، أو الإساءة إلى ‏علاقة العراق بجيرانه ومحيطه".‏

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