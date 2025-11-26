العمليات المشتركة تعدّ استهداف كورمور عملاً إرهابياً وتهديداً لمصالح العراقيين

شفق نيوز- بغداد

عدّت قيادة العمليات المشتركة، القصف الذي استهدف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية، مساء الأربعاء، "عملاً إرهابياً خطيراً" يستهدف الأمن الاقتصادي للعراق ومصالح مواطنيه.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بالساعة 11:30 من ليل أمس الأربعاء (26 تشرين الثاني 2025)، تعرض حقل كورمور في محافظة السليمانية لاستهداف غادر، ما أدى إلى احتراق إحدى الخزانات الرئيسة في هذا الحقل الغازي المهم، دون تسجيل أية خسائر بشرية"، مؤكدة أن الهجوم "يشكل تهديداً مباشراً لمصالح العراقيين وعملاً إرهابياً خطيراً لعرقلة وتأخير الجهود الساعية لترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي".

وأضاف أن "هذا الاعتداء ستكون له آثار ونتائج سلبية على المنظومة الكهربائية، خاصة في محافظتي أربيل والسليمانية، فضلاً عن إلحاق الضرر بموارد البلاد ومصادر الطاقة".

وتسبب القصف الذي جرى بطيران مسير مجهول إلى توقف ضخ الغاز المغذي لمحطات إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان، وما رافقه من تراجع حاد في تجهيز الطاقة.

ويعد حقل كورمور أحد أهم الحقول الغازية في اقليم كوردستان والعراق بشكل عام، وتديره شركة "دانة غاز" وشركاؤها، إذ يزوّد عبر شبكة أنابيب تمتد لنحو 180 كيلومتراً محطات توليد الكهرباء في جمجمال وبازيان وأربيل بطاقة تتجاوز ألفي ميغاواط، كما ارتفعت قدرته الإنتاجية خلال العامين الأخيرين إلى نحو 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بعد إنجاز مشروع التوسعة "KM250"، ما جعله ركناً أساسياً في أمن الطاقة.

وتعرض الحقل خلال السنوات الأربع الماضية لسلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أدت في بعض الأحيان إلى توقف مؤقت للإنتاج وانقطاع واسع في التيار الكهربائي عن محافظات الإقليم.

ففي كانون الثاني/يناير 2024 تسبب هجوم بمسيّرة في تعليق الإنتاج وحدوث قطوعات كبيرة في الكهرباء، أعقبه هجوم آخر في نيسان/أبريل من العام نفسه أسفر عن مقتل أربعة عمال يمنيين وتوقف إمدادات الغاز، قبل أن تتجدد الاستهدافات في مطلع شباط/فبراير 2025 بهجوم جديد بطائرة مسيّرة.