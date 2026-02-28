العمليات المشتركة: استهداف جديد لجرف الصخر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، عن استهداف جرف الصخر للمرة الثانية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل، تعرض لاستهداف ثان عبر ضربتين جويتين عند الساعة 19:25 من مساء اليوم".

وأضافت "تتابع الجهات المختصة الموقف عن كثب لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

وكانت هيئة الحشد الشعبي، أعلنت يوم السبت، إصابة ثلاثة أشخاص جراء استهداف جديد لموقع تابع لها في جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاستهداف الأول وقع عند الساعة 11:50 في منطقة الميادين، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين بجروح".

وأضافت أن "استهدافاً ثانياً طال موقعاً في منطقة صنيديج ضمن القاطع ذاته، وأدى إلى إصابة ثلاثة عناصر بجروح".

يذكر أن مصدراً أمنياً قد قال للوكالة، في وقت سابق من اليوم السبت، بوقوع قصف صاروخي إسرائيلي طال مقرات هيئة الحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر، مستهدفاً بشكل خاص مقرات كتائب حزب الله.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.