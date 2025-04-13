العقيد عباس البهادلي ناطقا رسميا باسم الداخلية العراقية

شفق نيوز/ كلّف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، العقيد عباس البهادلي، بمنصب الناطق الرسمي باسم الوزارة.

وعيّن الشمري البهادلي خلفاً للناطق السابق العميد مقداد ميري الذي تسنم منصب مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية بدلا من اللواء المقال خالد المحنا.

وأفاد مصدر أمني، يوم الخميس الماضي، بأن وزير الداخلية عبد الامير الشمري أقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا من منصبه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشمري قرر في المقابل تكليف العميد مقداد ميري بتولّي إدارة الدائرة والاضطلاع بمهمة الناطق الرسمي باسم الوزارة.

وبحسب المصدر، جاء هذا القرار على خلفية الأحداث الأخيرة المرتبطة بمقتل المهندس بشير، والتي أثارت موجة انتقادات ودعوات لإعادة النظر في آليات التواصل الرسمي.

وأثارت حادثة مقتل المهندس بشير خالد جدلاً واسعاً في العراق بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر تعرضه للاعتداء داخل مركز شرطة حطين ببغداد، ومن ثم تحويله إلى السجن المركزي التابع لوزارة الداخلية.