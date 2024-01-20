العصابة اهلها.. الأمن الوطني يطيح بمتهمين قتلوا طفلة وتاجروا باعضائها في الديوانية

شفق نيوز/ ألقى جهاز الأمن الوطني في محافظة الديوانية، يوم السبت، إلقاء القبض على 5 متهمين بقتل طفلة والمتاجرة باعضائها.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "والد الطفلة باعها لسماسرة مقابل 3 ملايين دينار وهم بدورهم نقلوا الطفلة الى اربيل وتم بيع إحدى كليتيها مقابل 50 مليون دينار".

واوضح المصدر، أن "السماسرة اعادوا الطفلة الى ذويها ولكن بسبب تدهور حالتها الصحية قام والد الطفلة بقتلها ونقل جثمانها للدفن بمساعدة عمها وعمتها".

واشار الى "القاء القبض على الوالد والعم والعمة والسماسرة وكذلك ابن شقيقتها المتورط بقضايا الاتجار بالبشر بناء على اعترافاتها"، لافتا إلى أن "والد الطفلة من المتعاطين للمواد المخدرة".