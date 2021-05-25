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العشرات من عائلات "داعش" تغادر مخيم الهول باتجاه الأراضي العراقية

Category: أمـن

Date: 2021-05-25T13:28:48+0000
العشرات من عائلات "داعش" تغادر مخيم الهول باتجاه الأراضي العراقية

شفق نيوز/ غادرت العشرات من عائلات تنظيم داعش اليوم الثلاثاء، مخيم الهول شمال شرق سوريا باتجاه مخيم الجدعة في أطراف محافظة نينوى العراقية.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ ان "٩٤ عائلة تتألف من ٣٨١ شخصا خرجت الساعة ٤ مساء اليوم من مخيم الهول باتجاه الأراضي العراقية".

وأوضح المصدر أن "العائلات تم نقلهم من المخيم عبر ١٠ باصات قدمت من العراق صباح اليوم".

ويعيش في مخيم الهول نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال من عوائل تنظيم داعش، وكثير منهم كانوا قد نزحوا بسبب الحرب في سوريا والمعارك ضد تنظيم داعش، ويقارب عدد العراقيين نصفهم.

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