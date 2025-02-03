العراق.. 911 يتلقى 86 ألف مكالمة و 4400 بلاغ طارئ في يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، تسجيل أعلى معدل للاتصالات والبلاغات الواردة من المواطنين عبر خط الطوارئ الموحد 911.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خط الطوارئ الموحد 911، سجل عدد المكالمات أكثر من 86,000 خلال 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان، أن "عدد البلاغات الطارئة المسجلة وصلت إلى نحو 4,400 بلاغ".

وأشار البيان، إلى أن "الزيادة الملحوظة في عدد المكالمات الواردة تعكس ثقة المواطنين المتزايدة بخدمة الطوارئ الموحدة وما تقدمه من استجابة سريعة وفعالة للحالات الطارئة".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الشهر الماضي، رقم الطوارئ الموحد 911، الذي يشمل كافة أرقام الطوارئ في العراق، مؤكداً أن هذا المشروع يعزز الاستجابة السريعة للطوارئ.

يُشار إلى أن مديرية الاستجابة السريعة والسيطرة المركزية وبقرار مجلس الأمن الوطني رقم (1) لسنة 2024، قررت توحيد جميع أرقام الطوارئ البالغ عددها 26 رقماً، برقم واحد هو 911، بهدف ضمان سرعة الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة، مثل الحوادث المرورية والحرائق والجرائم، إضافة إلى استلام المعلومات الأمنية والشكاوى والاستفسارات وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإنشاء (51) محطة استجابة فرعية في عموم العراق، بكوادر متخصصة تجيد عدة لغات مستخدمة في العراق.