العراق يؤكد: عملية مقتل زعيم داعش جاءت بمعلومات لجهاز المخابرات

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يوم الخميس، أن عملية مقتل زعيم "داعش" نفذت بمعلومات عراقية.

وقال اللواء يحيى رسول، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "عملية قتل الارهابي امير محمد سعيد والمكنى بأبي عبدالله قرداش نُفذت بعد ان زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت الى الوصول الى مكانه وقتله".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في غارة أمريكية شمال غربي سوريا.

وعُين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي قائداً جديداً لتنظيم "داعش" في عام 2019 بعد مقتل أبو بكر البغدادي في وقت.

والقرشي اسمه الأصلي أمير محمد سعيد عبد الرحمن ويعرف أيضا باسم عبد الله قرداش وهو تركماني ينحدر من تلعفر غربي نينوي.