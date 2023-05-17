العراق يؤكد تأمين قرابة 1500 كم من حدوده مع إيران

شفق نيوز/ أعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، يوم الأربعاء، تأمين نحو 1500 كم من مساحة حدودها الممتدة مع دولة إيران.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، قبل ظهر اليوم، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية، وفقا لبيان صادر عن مستشارية الأمن القومي.

وكان في استقبال الأعرجي والوفد المرافق له وزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد، ومديرو الأجهزة الأمنية في أربيل والسليمانية.

ووفقا للبيان فإن قائد قوات الحدود قدّم عرضا عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لتأمين الحدود العراقية الإيرانية، والبالغ طولها 1493 كم، مشيرا إلى أن الأعمال والإجراءات مازالت مستمرة.

من جانبه قدم وزير داخلية الإقليم، عرضا عن الإجراءات التي قامت بها وزارة داخلية الإقليم، فيما يتعلق ببنود المحضر الأمني بين العراق وإيران .