العراق يوقع بصيد كبير من عناصر داعش

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني يوم السبت عن القاء القبض على مجموعة كبيرة من عناصر داعش في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان انه "وفقاً لمعلومات استخبارية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى عبر نصب الكمائن ورصد وتعقب فلول داعش واعترافات الملقى القبض عليهم ، من القاء القبض على ستة وعشرين ارهابياً وفق مذكرات قبض قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة،".

واوضح البيان ان "اغلب هؤلاء كانوا يعملون بما يسمى (ديوان الجند) وثلاثة منهم في مايسمى ديواني (الصحة، والتصنيع والتدريب)؛ وقد جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا جميعهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية فضلاً عن مهاجمة ومواجهة الأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير"، مشيرا الى احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.