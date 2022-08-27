العراق يوافق على تمديد عمل "يونيتاد"

شفق نيوز/ وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، يوم السبت، على تمديد عمل بعثة الفريق الأممي للتحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي (يونيتاد).

جاء ذلك خلال اجتماع له ترأسه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحْث عدد من الملفات الأمنية المهمة.

وأشاد الكاظمي في مستهل الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"جهود القوات المسلحة وهي تواصل عملياتها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وتمكنها من قتل عدد من القيادات الإرهابية في عمليات نوعية، وتدمير العديد من أوكار الإرهاب".

وشدّد الكاظمي على "ضرورة مضاعفة الجهد الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة عصابات المخدرات"، مشيرا إلى ان رئيس الوزراء "وجّه الأجهزة الأمنية كافة بالتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، وبما يسهم في بسط الاستقرار، وتعزيز مقومات الأمن الاجتماعي بمختلف أشكاله".

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات والتوصيات والتوجيهات، وقد وافق المجلس على تمديد عمل بعثة الفريق الأممي للتحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي (يونيتاد)" وفقا للبيان.