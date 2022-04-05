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العراق يوافق على إبرام مذكرة تفاهم مع الناتو

Category: أمـن

Date: 2022-04-05T12:23:21+0000
العراق يوافق على إبرام مذكرة تفاهم مع الناتو

شفق نيوز/ وافق مجلس وكلاء الأمن الوطني في العراق اليوم الثلاثاء على ابرام مذكرة تفاهم عسكرية مع حلف الناتو.

وعقد المجلس في وقت سابق من اليوم، جلسته الثامنة لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.

وذكر بيان صادر عن مكتب الاعرجي، ان المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

حيث وافق المجلس على إبرام( مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع في جمهورية العراق ومجموعة الناتو )، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بموضوع ( المركز الأمني - الاستخباري في دائرة الإصلاح العراقية ) ، وجه المجلس بتشكيل لجنة مشتركة، لإعادة النظر بهذا الملف ومراجعته وإنضاجه وإيضاح ما يتعلق بتحديد مهام كل جهة وصلاحياتها وآليات التنسيق فيما بينها ومنع التقاطعات المحتملة.

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