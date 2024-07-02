العراق يوافق على استضافة طلاب عرب وأجانب للدراسة في كلية الشرطة

شفق نيوز/ وافق القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، على استضافة طلاب عرب وأجانب للدراسة في كلية الشرطة العراقية، مشيراً إلى أن امتلاك الأكاديميات الأمنية والعسكرية سمعة طيبة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير رعى حفل تخرج الدورة التأهيلية 29 للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، والدورة 54 العالية للضباط في كلية الشرطة.

وشدد السوداني في كلمة ألقاها خلال الحفل، على أهمية ما اكتسب المتخرجون من المهارات والمعارف المطلوبة من أجل تطبيقها عملياً في المؤسسات التي سيتولون إدارة العمل فيها، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي ضمن منهج الحكومة الساعي لضخّ دماء جديدة للأجهزة الأمنية، والعمل على انتظام الفترات بين الدورات وفق سياقات ثابتة.

وجدد حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية الأمنية، والتي توّجت جهودها بإطلاق إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032، التي تستهدف الإصلاح الشامل للمنظومة الأمنية، ورفع مستوى كفاءتها، وتحديثها، علمياً وأكاديمياً، ويراعى في تطبيقها معايير المساءلة والشفافية ومبادئ حقوق الإنسان، وتطوير القدرات الذاتية والمؤسساتية.

وأشار السوداني إلى موافقة مجلس الوزراء على "استضافة طلاب عرب وأجانب للدراسة في كلية الشرطة العراقية، لما تمتلكه إكاديمياتنا الأمنية والعسكرية من السمعة والاحترام، وبما يتناسب مع سياسة العراق الخارجية، في مدّ جسور التعاون الإقليمي والدولي".

ووجّه السوداني الضبّاط المتخرجين بضرورة "إعلاء شأن الدولة، والحفاظ على القانون وحماية المواطنين، كلٌّ من موقعه، وكذلك مراعاة حقوق الإنسان"، مشدداً على رفض أي خرق أو استغلال للسلطة، أو سوء الإدارة والفساد، وكل ما يلحق الضرر بسمعة الدولة، ويمسّ المؤسسة الأمنية.