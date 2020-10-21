العراق يواصل تجريف "إمارة داعش"

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في صلاح الدين اليوم الاربعاء باستمرار عمليات تجريف جزيرة "كنعوص" الواقعة بين حدود صلاح الدين ونينوى لمنع عودة داعش إليها والتي كانت اكبر معاقل التنظيم في البلاد خلال الأشهر الماضية.

وانطلقت قبل 72 ساعة حملة عسكرية واسعة بمشاركة الجيش وقطعات الحشد الشعبي لتطهير جزيرة كنعوص وتجريفها من الادغال، إذ كانت الجزيرة أبرز ملاذ لمسلحي التنظيم في البلاد طيلة الأشهر الماضية حتى باتت تعرف باسم "إمارة داعش" الجديدة.

وقال مدير ناحية الساحل الايسر للشرقاط جرجيس حجاب في حديث لوكالة شفق نيوز" ان الجرافات العسكرية والجهد الهندسي لقوات الجيش والحشد الشعبي اكملت مراحل متقدمة من عمليات تجريف وتطهير جزيرة كنعوص شمالي الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين".

وأشار إلى "هروب جميع عناصر داعش من الجزيرة تاركين اوكارهم المليئة بالاسلحة والمعدات والمتفجرات والملابس العسكرية".

وكشف حجاب عن "تفجير مخبأ مفخخ لداعش كان معداً لاستهداف قوات الامن من قبل الجهد الهندسي التابع الى الفوج الاول لمغاوير الدفاع دون أي اضرار او اصابات بشرية".

ولفت إلى "بقاء قوات الامن لمدة شهر في الجزيرة لحين استكمال عمليات التجريف من الادغال والاشجار لمنع داعش من العودة الى ملاذاته الحصينة مجددا".

وتقع "الجزيرة" جنوب الموصل، وهي مسطحات مغطاة بالأشجار بين أفرع من نهر دجلة ويقول القادة العسكريون في المنطقة إن عناصر التنظيم يستغلون "تعقيدها الجغرافي" لشن هجمات منها باتجاه القوات العسكرية المرابطة في المنطقة.

ويقسم السكان المحليون الجزر إلى جزيرتي "كنعوص الكبيرة وكنعوص الصغيرة".