"العراق ينهي الإنذار (ج) للقوات الأمنية بعد انتهاء الأربعينية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، برفع حالة الإنذار القصوى "ج" التي كانت مفروضة خلال أيام مراسيم زيارة الأربعينية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع القطعات الأمنية في المحافظات العراقية عادت إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف أن "هذا الإجراء جاء بعد مشاركة مختلف صنوف القوات في تأمين طرق الزائرين وضمان انسيابية حركتهم".

وأعلنت العتبة العباسية، يوم أمس الجمعة، دخول أكثر من 21 مليون شخص إلى كربلاء، لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية للعام الحالي.

وتُصادف الزيارة الأربعينية يوم 20 صفر من كل عام هجري، حيث يقصد الزوار محافظة كربلاء مشياً على الأقدام من مختلف مناطق العراق والعالم.