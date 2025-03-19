العراق ينفي وقوع اشتباكات مسلحة على الحدود مع سوريا

شفق نيوز/ قالت قيادة العمليات المشتركة، فجر الخميس، إن الأنباء التي تحدثت عن وقوع اشتباكات مسلحة على الحدود العراقية السورية غير دقيقة.

يأتي ذلك بعد أنباء تداولتها تقارير محلية عن حدوث توغل لعناصر من تنظيم داعش قرب الحدود مع سوريا.

وذكرت القيادة في بيان: "تؤكد عدم وجود أي تسلل أو اشتباك على طول الحدود العراقية السورية، وقطعاتنا الامنية بمختلف الصنوف والاختصاصات تؤمن وتمسك الحدود بقوة معززة باحتياطيات كافية وموارد مراقبة فنية متطورة".

كما أشارت القيادة إلى حادث صلاح الدين،: " في الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء، وبكمين للجيش والاستخبارات العسكرية في قاطع بلكانه شرق صلاح الدين تتمكن من قتل ارهابين اثنين احدهما يرتدي حزاماً ناسفاً".

وأضاف أن "وقوات الجزيرة بصحراء الانبار عثرت على كهف فيه اسلحة متوسطة وقاذفات واعتدة مختلفة وتجهيزات".