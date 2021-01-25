بعد 4 أيام من "التفجير الدامي".. إعدام ثلاثة مدانين بالإرهاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي مسؤول، يوم الاثنين، بتنفيذ السلطات العراقية حكم الاعدام بحق 3 مدانين بـ"الإرهاب" في سجن مركزي جنوبي البلاد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن السلطات العراقية نفذت، اليوم، حكم الاعدام بحق 3 مدانين بـ"الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وأوضح المصدر، أن "ذلك جاء بعد مصادقة رئاسة الجمهورية".

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، قبل يومين، فإن رئاسة الجمهورية صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية.

لكن مستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي، أوضح أن هذه الأحكام تمت المصادقة عليها على مر السنوات الماضية وليست في حقبة الرئيس الحالي برهم صالح، بل الدورات السابقة أيضاً.

ويأتي تنفذ أحكام الإعدام، بعد تكرار مطالب من جهات سياسية ونواب في البرلمان بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين على خلفية التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب سوقا شعبية مكتظة في بغداد الخميس، ما أوقع ٣٢ قتيلا و١١٠ جرحى، في هجوم أعلن داعش مسؤوليته عنه.

ويعد العراق أحد أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام.

فباستثناء الصين، كانت هناك ثلاث دول مسؤولة عن أكثر من 80 بالمئة من عمليات الإعدام خلال 2019، هي السعودية والعراق وإيران.

وسجلت زيادة في عمليات الإعدام في العراق خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت من حوالي 52 حالة في عام 2018 إلى 100 على الأقل خلال 2019، بحسب تقارير حقوقية.