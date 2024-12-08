العراق ينصب الخيام للجنود السوريين الداخلين لأراضيه ويرجئ النظر بمصيرهم

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري مسؤول، يوم الأحد، بأنه تم نصب الخيام لمئات الجنود السوريين الداخلين إلى الأراضي العراقية وتوفير الإحتياجات الخاصة بهم من دون اتخاذ اي قرار يخص مصيرهم في الوقت الراهن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أي قرار يخص الجنود الداخلين الى العراق لغاية الان

ووفقا للمصدر فإنه "تم نصب الخيام لهم قرب معبر القائم الحدودي العراقي وتأمين الطعام والشراب والملابس والاحتياجات ومستلزمات الحياة اليومية الأخرى".

و افاد مصدر عسكري عراقي، أمس السبت، أن المئات من عناصر الجيش السوري المنسحبة من القتال الدائر مع الفصائل المسلحة قد دخلت الأراضي العراقية وتحديدا من معبر القائم الحدودي غربي البلاد.