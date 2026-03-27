العراق ينسق مع أميركا لمنع "الهجمات الإرهابية" ضد البعثات الدبلوماسية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الجمعة، عن التنسيق وتشكيل لجنة مع الجانب الأميركي، مهمتها منع الهجمات "الإرهابية" على البعثات الدبلوماسية، وإبقاء العراق خارج الصراع في المنطقة.

وقالت القيادة في بيان نقلته خلية الإعلام الأمني، وورد لوكالة شفق نيوز، إنه "فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وعلى سنوات عديدة من الصداقة والتعاون الاستراتيجي المشترك فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتي تكللت بجهود مشتركة لهزيمة داعش تقرر تشكيل لجنة تنسيق مشتركة عليا يوم أمس، في الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة العليا".

وأضافت أن "الجانبين العراقي والأميركي قررا تكثيف التعاون لمنع الهجمات الإرهابية وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأي عدوان ضد الشعب العراقي، والقوات الأمنية العراقية والمرافق والأصول الاستراتيجية العراقية، وكذلك ضد الأفراد الأميركيين والبعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي".

وأكد الجانبان، بحسب البيان التزامهما بـ"ابقاء العراق خارج نطاق النزاع العسكري الجاري في المنطقة، مع الاحترام الكامل لسيادته، ودعم العراق في ضمان عدم استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه الإقليمية لتهديده أو الدول المجاورة ودول المنطقة".

وأكد الجانبان كذلك تجديد التزامهما بـ"تنسيق جهود مكافحة الإرهاب بطريقة تعطي الأولوية للعمل العراقي لتحقيق الأهداف المشتركة بما يحافظ على الاستقرار ويصون سيادة العراق".

وقد أعادت الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية في بغداد، نشر البيان ذاته، بعد دقائق من نشره من قبل خلية الإعلام الأمني.