العراق يلقي القبض على "إرهابيين" تسللا من سوريا

شفق نيوز / اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، إلقاء القبض على "إرهابيين" اثنين تسللا من سوريا باتجاه غرب محافظة نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية وبإسناد من شعبة استخبارات الفرقة ١٥، ألقت القبض على إرهابيين اثنين حاولا اجتياز الحدود عبر منطقة ربيعة المحاذية للشريط الحدودي ضمن محافظة نينوى، وذلك بكمين محكم لهما".

وأضافت الخلية، أن "أحد الإرهابيين كان قد عمل عنصرا أمنيا لداعش الإرهابي، واشترك بعمليات تعرض عدة على القواتن الأمنية، فيما عمل الإرهابي الآخر عنصراً طبياً ساهم بعلاج عدد من الإرهابيين المصابين أثناء معارك التحرير غرب الأنبار" .

وخلص بيان الخلية، إلى أن "الإرهابيين الاثنين، هما من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ إرهاب".