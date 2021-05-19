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العراق يلغي حظر التجوال الشامل ليومي الجمعة والسبت

Category: أمـن

Date: 2021-05-19T20:06:20+0000
العراق يلغي حظر التجوال الشامل ليومي الجمعة والسبت

شفق نيوز / أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، إلغاء حظر التجوال الشامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، ليومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خلية الأزمة وبإجتماع مجلس الوزراء، قررت مساء اليوم، أن يكون الحظر يومي الجمعة والسبت حظرا جزئيا كسائر أيام الأسبوع، يبدأ من الساعة  9 ليلاً وحتى الساعة 5 فجراً".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق قررت، الخميس الماضي، إلغاء حظر التجول الشامل المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، والإبقاء على حظر آخر جزئي خلال ساعات الليل.

وجاء القرار اثر تظاهرات شهدتها منطقة الكرادة وسط بغداد، وعدد من المناطق البغدادية الاخرى، منددة باجرءات الحظر وداعية الى فتح الطرق وإلغاءه.

في وقت أفاد متحدث أمني رسمي، بأن حظر التجوال الشامل مستمر يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع ليخلق حالة من الجدل بين المواطنين. 

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