العراق يلاحق المخدرات خارج الحدود: 12 عملية دولية خلال 5 أشهر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن حصيلة نشاطها في مجال مكافحة المخدرات، مشيرة إلى تنفيذ عمليات "دولية" مشتركة خارج الحدود.

وقال الناطق باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي، عقده في بغداد، وحضرته مراسلة وكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط نحو مليون و600 ألف طن من المواد المخدرة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري، وذلك ضمن عمليات لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات داخل البلاد وخارجها.

وأضاف، أنه تم تنفيذ 12 عملية أمنية خارج العراق، شملت دولاً بينها سوريا والسعودية، وبالتعاون مع أجهزة أمنية في بعض الدول، من بينها عمليات مشتركة مع الجانب السوري أسفرت عن إلقاء القبض على متورطين.

وأضاف أن الوزارة أنشأت أربع نقاط اتصال دولية في المنطقة لتعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في ملف مكافحة المخدرات.

يذكر ان وزارة الداخلية، كانت قد أعلنت في وقت سابق، تفكيك 1200 شبكة محلية و دولية للاتجار بالمخدرات مع ضبط ومصادرة أكثر من 14 طنا من المواد المخدرة المختلفة خلال ثلاث سنوات الماضية.