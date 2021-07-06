العراق يكشف عن خطط تكتيكية لسد الثغرات الأمنية في المناطق الحدودية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، يوم الثلاثاء، عن خطة جديدة للقضاء على بعض الثغرات الأمنية في المناطق الحدودية.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن زيارة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري إلى الحدود العراقية السورية وقاطع الجزيرة الذي شهد في الآونة الأخيرة خروقاً أمنية، الهدف منها الاطلاع على هذا القطاع عن كثب.

وأضاف أن "قائد قوات حرس الحدود، وقائد الجزيرة، وقائد القوات البرية، وأيضاً قادة الحشد الشعبي المتواجدين في هذه المنطقة رافقوا نائب قائد العمليات المشتركة في هذه الزيارة".

وأكد الخفاجي على أن "هذه الزيارة مهمة جداًو تصب أولا ملاحقة ومطاردة التنظيمات الإرهابية في هذه المناطق وتأمين الحدود العراقية السورية حيث تم الاستماع الى القادة الأمنيين في هذه المنطقة".

وبين أنه "كان هناك عمل من قواتنا الأمنية طوال هذه الفترة والحدود مؤمنة بالكامل، حيث اتخذ القادة الأمنيون تدابير لسد الثغرات، وكان الفريق الركن عبد الأمير الشمري رافداً لهذه الخطوات"، مشيرا الى أن "تغيير الخطط وملاحقة الإرهابيين في هذه المناطق مستمر".

وأشار الى ان "هناك خططاً تكتيكية تم اتخاذها لملاحقة المهربين والإرهابيين وسد الثغرات الأمنية، كما نعتمد حالياً على الطائرات المسيرة للاستطلاع وهذا عمل جديد تقوم به القوات الامنية وغيرت من أسلوب الملاحقة في تكثيف الجهد الاستخباري والامني".