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العراق يكثف إجراءاته الأمنية على الحدود السورية تحسباً من "خطر محتمل"

Category: أمـن

Date: 2021-01-26T13:02:58+0000
العراق يكثف إجراءاته الأمنية على الحدود السورية تحسباً من "خطر محتمل"

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في محافظة الانبار غربي العراق، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات أمنية جديدة ومكثفة على الشريط الحدودي مع سوريا تحسباً من "خطر محتمل".  

وقال قائممقام قضاء القائم غربي الانبار، احمد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية جديدة ومشددة في المناطق الغربية من المحافظة، وخصوصاً على طول الشريط الحدودي مع الجمهورية السورية، بهدف منع اي محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش".  

وأوضح الدليمي، أنه "تم نصب منظومة كاميرات حرارية جديدة لرصد اي حالة تسلل ممكنة عبر الشريط الحدودي"، مبيناً بأن "هذه الإجراءات تأتي على خلفية التفجيرات الأخيرة في العاصمة بغداد".

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماع الأمني الذي أجري يوم أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله و عدد من القيادات الأمنية في مقر الفرقة الأولى في في قضاء الرطبة أقصى غرب البلاد.

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