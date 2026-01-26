العراق يقر إجراءات جديدة لنقل سجناء "داعش" من سوريا

شفق نيوز- بغداد

أقر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، مساء اليوم الاثنين، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس ترأسها القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، فقد "شهد الاجتماع مناقشة عملية نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من السجون السورية، وكل ما يتعلق بهذه العملية من تفاصيل أمنية مهمة".

وأشار البيان إلى أن "المجلس أكد على أهمية قراره السابق بنقل عناصر داعش، مشدداً على أنه قرار أمني بحت يهدف الى حماية العراق، وأكد على أهمية استمرار التعاون مع قيادة التحالف الدولي في هذا الملف، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ذلك".

وخلص إلى أن "المجلس أقر وضع خارطة متكاملة، وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر داعش والتعامل معهم، وصولاً الى تقديمهم للعدالة".

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أكد الاثنين، أن الحكومة العراقية هيأت مواقع آمنة ومحصنة جنوبي البلاد لإيداع السبعة آلاف سجين من عناصر تنظيم "داعش" الذين يجري نقلهم من سوريا، "ضمن خطة مدروسة".

وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي، أعلنت الأربعاء الماضي، أن قواتها نقلت 150 معتقلاً من تنظيم "داعش" من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق وأرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وتوقع مسؤول أميركي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم "داعش" من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة، فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول قوله، إن المئات سيُنقلون عبر الحدود يومياً.

وكان مصدر كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بأن عملية نقل معتقلين من السجون الواقعة شمال شرقي سوريا إلى العراق تشمل عناصر مصنفين ضمن "الخط الأول" في التنظيمات المتطرفة، بينهم قيادات في تنظيم "داعش" وأخرى مرتبطة بتنظيم "القاعدة" تعود ملفات بعضهم إلى سنوات مبكرة منذ 2005.

وأضاف أن بعضهم متورط بجرائم تفجير سيارات وعمليات قتل و"نحر"، لافتاً إلى أن المعتقلين من جنسيات متنوعة وتشمل شيشاناً وأفغاناً وأوروبيين، إضافة إلى مصريين وسودانيين وصوماليين.