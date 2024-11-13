العراق يفكك شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المواد المخدرة

شفق نيوز/ أفادت مديرية شؤون مكافحة المخدرات بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بتفكيك شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المواد المخدرة، مشيرة الى القاء القبض عليهن بالجرم المشهود .

وصرح مدير قسم اعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات الحقوقي حسين يوسف التميمي بالتعمق بالجهد الاستخباري من جميع المحاور تم تضيق الخناق على شبكة نسائية دولية.

وأوضح أنه بعملية نوعية و بمهارات استخدمت فيها الوسائل والأساليب الحديثة والمتطورة التي يعمل عليها العناصر في مكافحة المخدرات تم استدراج هذه الشبكة التي تتكون من ثلاث نساء اجنبيات الجنسية يستخدمن أحد الأطفال كغطاء في تهريب المخدرات.

وأضاف التميمي أن مديرية مكافحة المخدرات في البصرة كشفت هذه المحاولات البائسة والفاشلة وبكمين محكم تم ضبطهن بالجرم المشهود مع كميات من مادة الكريستال المخدرة، مشيرا إلى انه تم ايداعهن التوقيف وفق أحكام المادة (27 مخدرات) التي تصل عقوبتها الى الاعدام .