العراق يفكك شبكة مخدرات دولية ويحكم بالاعدام على 9 تجار بتلك المواد

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات المتخصصة بمكافحة الإرهاب في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، يوم الاربعاء، انها تمكنت من تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن معلومات تفيد بوجود شخص من جنسية أجنبية يروم الدخول الى العراق قادماً من إحدى الدول المجاورة مخبئاً أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة (الكريستال) المخدرة داخل أحشاء جسمه، فقد تم نصب كمين محكم له، وإلقاء القبض عليه عند دخوله الى العراق (محافظة البصرة).

ووفقا للبيان، فإنه عند إجراء الفحص عليه من قبل الجهات المعنية تبين صحة المعلومات ، حيث تم استخراج الأكياس التي تحتوي على المواد المخدرة من داخل جسمه، مشيرة الى أنه لدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن نيته بيع هذه المواد الى أشخاص داخل العراق .

كما نوه البيان الى أنه، على الفور تم تشكيل فريق عمل وتحديد أماكن تواجد المتهمين البالغ عددهم 2، والقاء القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية .

وبحسب الوكالة، فإنه لدى التحقيق معهما اعترفا صراحةً باتفاقهما المسبق مع المتهم الاول (من جنسية أجنبية) لشراء المواد المخدرة بعد أن يتم ادخالها الى العراق من قبله.

هذا وقد صُدقت أقوالهم قضائياً وأُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل، بحسب البيان.

في غضون ذلك أعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي، المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالاعدام بحق تسعة من تجار المخدرات لإدانتهم بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المجلس في بيان اليوم، أنه ضبطت بحوزة المدانين 186 كيلو غراما من مواد مخدرة مختلفة وهي: الكبتاغون– المثيل امفيتامين– الكافيين، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

وتابع البيان أن الحكم صدر بحقهم استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات.