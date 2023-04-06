العراق يفتح مصحة قسرية لمتعاطي المخدرات قريبا

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، أن الوزارة ستفتح مصحة قسرية لمعالجة متعاطي المخدرات من الإدمان وهو الأول من نوعه على مستوى العراق.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده، إنه أجرى اليوم زيارة النجف برفقة عدد من المسؤولين في الوزارة بهدف الاطلاع وبشكل تفصيلي على الواقع الأمني في المحافظة، وكانت هناك تفاهمات مع الحكومة المحلية بخصوص تقديم الدعم لقيادة شرطة النجف وتوابعها في موضوع بناء مراكز وأقسام الشرطة التي تم استحداثها مؤخرا.

وأوضح أنه تم خلال الزيارة اجراء التقييم الامني بخصوص تسلم الملف الأمني من قبل الوزارة والذي سيجري في محافظتي النجف وبابل، مضيفا أن هذه هي المرحلة الثانية من عملية تسلم الملف الامني بعد تنفيذ المرحلة الأولى في محافظات واسط والمثنى والديوانية.

وقال ايضا :ناقشنا فتح مكتب للجواز الإلكتروني في محافظة النجف والذي سيُفتح قريبا كبداية في هذه المحافظة، وايضا ناقشنا عددا من الأمور المهمة التي تخص دعم قيادة الشرطة وكل مفاصل الوزارة في المحافظة.

وعن مكافحة المخدرات في البلاد، قال الشمري إن "هناك تحولاً نوعياً في العمليات التي تنفذها مديرية مكافحة المخدرات، منوها إلى أن وزارة الداخلية ستفتح في محافظة النجف مصحة قسرية للمتعاطين الذين يتم القاء القبض عليهم لانه لن يتم زجهم في السجون ومراكز التوقيف الأخرى ويتم التحفظ عليهم في المصحة، واعادة تأهيلهم بالاشتراك مع وزارة الصحة.

وتابع الوزير ان مشروع المصحة القسرية حاليا نعمل عليه وستكون النجف من المحافظات الأولى في العراق بهذا المجال.