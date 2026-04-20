العراق يفتتح 3 نقاط اتصال دولية لمكافحة المخدرات ويطيح بـ35 شبكة عالمية

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، يوم الاثنين، عن افتتاح ثلاث نقاط اتصال دولية جديدة مع كل من ألمانيا وأستراليا والنيجر، في إطار تعزيز التعاون لمكافحة المخدرات.

وقال ميري، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الجهود أسفرت أيضاً عن تسجيل شفاء تام لـ(6729) متعاطياً للمخدرات، في مؤشر على فاعلية البرامج العلاجية والتأهيلية المعتمدة".

وأضاف أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من ضبط (1 طن و307 كغم) من المواد المخدرة"، مبيناً أن "ارتفاع كميات الضبط يعكس تصاعد نشاط الأجهزة المختصة، وليس زيادة في انتشار الظاهرة".

وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية، أوضح ميري، أن "عدد المحكومين بلغ 2020 شخصاً، بينهم 34 حكماً بالإعدام و137 حكماً بالسجن المؤبد، إلى جانب 1849 حكماً بعقوبات مختلفة"، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المعتقلين بلغ 4200 متهم، ما يزال قسم منهم قيد التحقيق".

وعلى صعيد تفكيك الشبكات، لفت إلى إلقاء القبض على 193 شبكة لتجارة المخدرات، منها 35 شبكة دولية، فيما كانت بقية الشبكات محلية.

وختم ميري، حديثه بالقول "ن أسعار بعض أنواع المخدرات شهدت ارتفاعاً نتيجة قلة المعروض، حيث وصل سعر غرام مادة "الكريستال" إلى نحو (130) ألف دينار عراقي، عازياً ذلك إلى تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة نشاط المديرية.