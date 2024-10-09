العراق يفتتح 22 مخفراً جديداً على "الخط الصفري" مع الحدود التركية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود، يوم الأربعاء، عن افتتاح 22 مخفراً حدودياً جديداً على "الخط الصفري" العراقي التركي، بعضها يتم إنشاؤها للمرة الأولى.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، افتتح 22 مخفراً حدودياً جديداً على الخط الصفري، والتي جرى شق طرق لها وتشييدها بمناطق شديدة الوعورة وصعبة التضاريس وتم إنشاؤها للمرة الأولى في هذه المناطق من الحدود العراقية التركية.

وأشارت إلى أن قائد حدود المنطقة الأولى اللواء دلير فرزندة الزيباري، رافق قائد قوات الحدود خلال افتتاح المخافر الجديدة ضمن قاطع مسؤولية لواء الحدود الأول الماسك للحدود العراقية التركية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك.

وبينت أن قائد قوات الحدود عقد مؤتمراً أمنياً مع آمري وحدات اللواء الأول الذي قدم إيجازاً عن مهام وواجبات لواءه في ضبط أمن الحدود والتصدي لمحاولات التسلل والتهريب.