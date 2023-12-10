العراق يغلق منافذه البرية والجوية يوم الاقتراع للانتخابات المحلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إغلاق المنافذ البرية والجوية في يوم الاقتراع للانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في 18 كانون الأول الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الامنية انهت جميع استعداداتها وخططها لتأمين الانتخابات "، مبيناً أن "اللجنة العليا وجهت بغلق المنافذ الجوية والبرية خلال يوم الاقتراع".

ويستعد العراق لإجراء انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين 18 كانون الأول الجاري، فيما سيتم إجراء الاقتراع الخاص للقوى الامنية والعسكرية يوم السبت 16 كانون الأول الجاري.