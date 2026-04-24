العراق يغلق ملف عوائل "الهول" ويربط العودة بمفاوضات مع سوريا

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الجمعة، بأن الحكومة العراقية قررت إغلاق ملف استقبال الأسر العراقية من ذوي تنظيم "داعش" الموجودة في مخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية، مؤكداً عدم استقبال أي دفعات جديدة خلال المرحلة الحالية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قرار الإغلاق يعني أن أي عودة مستقبلية لهذه العوائل ستكون مشروطة بإجراء مخاطبات رسمية مع سوريا، ومن خلالها يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن آلية الاستلام".

وتابع أن "الحكومة العراقية لن تستقبل عوائل إضافية في الوقت الراهن، إلا بعد إعادة فتح باب التفاوض وتقديم طلبات رسمية عبر القنوات المعتمدة بين الجانبين".

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار مراجعة شاملة للإجراءات الخاصة بملف العوائل المرتبطة بعناصر تنظيم "داعش"، والتي كانت تقيم في المخيمات داخل الأراضي السورية، مؤكداً ضرورة تنظيم هذا الملف وفق ضوابط أمنية وإدارية مشددة.

وبيّن أن القرار يعكس توجهاً حكومياً لإعادة ترتيب أولويات التعامل مع هذا الملف الحساس، بما يحقق التوازن بين الجوانب الإنسانية والمتطلبات الأمنية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بعمليات التدقيق وإعادة التأهيل.

ويُعد مخيم الهول من أبرز المخيمات التي تضم عوائل نازحة ومرتبطة بعناصر تنظيم "داعش"، حيث شكّل ملف إعادتهم إلى العراق أحد أكثر الملفات تعقيداً خلال السنوات الماضية، وسط مطالبات بوضع آليات أكثر صرامة لضمان الاستقرار المجتمعي والأمني.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في 22 شباط/ فبراير 2026، إخلاء مخيم الهول الذي كان يضم عائلات عناصر "داعش" وإغلاقه نهائياً بعد نقل من تبقى فيه إلى مخيمات في ريف حلب شمالي البلاد.

وأتى ذلك بعدما أخبر مصدر في منظمة دولية تعمل ضمن المخيم وكالة شفق نيوز في حينها، عن فرار نحو ألفي عائلة عراقية لعناصر "داعش" من المخيم قبل أيام من الإغلاق، فيما تبادلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ووزارة الداخلية السورية الاتهامات في 25 شباط/ فبراير 2026 بشأن هروب العائلات.

وكانت آخر وجبة عادت إلى العراق من مخيم الهول تبلغ 834 شخصاً في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وفي منتصف نيسان/ أبريل 2025 غادرت 241 أسرة بعدد أفراد 865 شخصاً، وفي 22 حزيران/ يونيو وصلت أكبر دفعة تضم 236 أسرة و935 شخصاً، تلتها في تموز/ يونيو الدفعة العاشرة من العام تضم 233 أسرة و812 شخصاً.

وفي نهاية آب/ أغسطس 2025 عادت 232 أسرة بعدد أفراد 850 شخصاً، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر غادرت الدفعة الـ31 نحو 240 عائلة بإجمالي 858 شخصاً، مع بقاء عدد قليل جداً من الأسر في المخيم.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قد أكد، منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2025، عزم بغداد إعادة جميع الأسر العراقية من مخيم الهول في سوريا.

وأشار الأعرجي إلى أن الحكومة نقلت حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 الوجبة الـ31 من العائلات، وأن عدد الأسر المتبقية في المخيم أصبح قليلاً جداً مقارنة بالوجبات السابقة، مع توقع إتمام النقل خلال الأشهر الستة المقبلة.

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولا سيما من ذوي ضحايا تنظيم "داعش" في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.