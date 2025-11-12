العراق يعلن نجاح خطته الامنية في تأمين انتخابات 2025

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، يوم الأربعاء، نجاح الخطة الأمنية المعدة للانتخابات التشريعية بدورتها السادسة التي جرت في العراق.

وقال الفريق الركن المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "خطة هذا العام للانتخابات تميزت بأمور كثيرة، وأثبت ذلك تقارير البعثات الدولية والمنظمات الدولية بعدم وجود حظر للتجوال".

وأوضح أن هذه الخطة شهدت راحة لتنقل المواطنين بعموم العراق، وتميزت هذه السنة بعمل كبير جدا على مستوى التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعملت اللجنة الامنية على الاستفادة من التجارب السابقة، وعملت بوقت مبكر من شهر حزيران/ يونيو الماضي".

وتابع رئيس اللجنة الامنية الانتخابية، القول "امام كل العراقيين نعلن نجاح الخطة الامنية للانتخابات، وان المواد عصا الذاكرة وصلت صباح اليوم إلى المكتب المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات".

ونوه الفريق الركن المحمداوي، إلى أن "ان الأجهزة الامنية كانت على مسافة واحدة من الجميع، وان انتخابات هذا العام سجلت شيئاً مميزاً ومهماً"، مردفا بالقول "سجلنا 134 حالة مخالفة انتخابية وليست خرقاً، وكانت بشأن الترويج او الضغط او تثقيف المرشحين في إطار خارج المراكز الانتخابية".

من جهته قال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر احمد محمد وفي رد على سؤال مراسل الوكالة، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بالتوقيتات المحددة، وإعلان نتائج الانتخابات".

وأكد ان نظام الانتخابات واضح وصريح وأن اصوات المرشح بعد استبعاده ستحجب أصواته من القائمة الانتخابية.

ومضى محمد بالقول إن ما يميز هذه الانتخابات التنظيم الرائع والمهني، والتعاون المشترك مع اللجنة الامنية العليا، وشهدنا خلال العملية الانتخابية تعاونا عاليا وتنظيما وادّت إلى نتائج إيجابية وإلى نجاح العملية الانتخابية.

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

ودعت منظمة الأمم المتحدة، في وقت سابق من صباح اليوم، الأطراف السياسية العراقية المعنية الى الاسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في "الوقت المناسب وبصورة سلمية" وذلك بعد اجراء الانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة في البلاد، مجددة التأكيد على التزاماتها في دعم العراق في مسيرته الديمقراطية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان اليوم، إن الأخير "يرحب بإجراء الانتخابات بطريقة هادئة ومنتظمة بصفة عامة، ويثق في أن الأطراف السياسية المعنية سوف تحتفظ بروح السلام واحترام العملية الانتخابية بانتظار اعلان النتائج. كما يشدَّد على أهمية عملية تشكيل الحكومة في الوقت المناسب وبصورة سلمية مما يعكس إرادة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية".

وأضاف أن "الأمين العام يؤكد مجدداً التزامات الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية، وتحقيق تطلعات العراقيين كافة لمستقبل يسوده السلم والرخاء".