العراق يعلن مقتل "والي الرياض" و"عسكري التنظيم" في وادي زغيتون

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني/ قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، أن قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب قتلت عنصرين من تنظيم داعش في عملية وصفتها بالنوعية نُفذت يوم الأربعاء في وادي زغيتون، جنوبي محافظة كركوك، بعد كمين محكم استند إلى معلومات استخبارية دقيقة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تمت بمتابعة مكثفة استمرت لأربعة أيام متواصلة، وأسفرت عن مقتل اثنين من العناصر البارزة داخل التنظيم، أحدهما يشغل منصب (والي الرياض) والآخر (عسكري الرياض)".

وأكدت القيادة أن القوة نفذت الواجب "بنجاح ومن دون تسجيل خسائر في صفوفها، مع الاستيلاء على أسلحة ومعدات وأجهزة ومبرزات جرمية بحوزة المستهدفين".

وفي وقت سابق من الأربعاء أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بأن الاشتباك دار بين الجانبين عقب رصد دقيق للموقع، مشيرًا إلى أن "المنطقة المستهدفة تقع ضمن تضاريس وعرة جنوب غرب كركوك، وتُعد من المناطق التي تستخدمها بقايا تنظيم داعش كملاذات للتنقل والتخفي".

وتشهد محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى منذ أشهر عمليات خاصة للقوات العراقية لتعقب خلايا التنظيم، في إطار جهود مواجهة التهديدات المتبقية بعد إعلان هزيمة التنظيم عسكرياً في عام 2017.