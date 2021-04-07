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العراق يعلن قتل 60 ارهابيا من بقايا داعش

Category: أمـن

Date: 2021-04-07T09:23:01+0000
العراق يعلن قتل 60 ارهابيا من بقايا داعش

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الاربعاء، عن قتل 60 عنصراً من بقايا تنظيم داعش في سلسلة تلال حمرين.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عملياته النوعية والمتميزة، وبعد إن أنطلقت عملية " الأسد المُتاهب " في الشهر السابق والتي أسفرت عن تدمير (١٢٠) كهفا ووكرا وقتل (٢٧) عُنصرا من داعـش، والتي هرب على أثرها بعض العناصر الإرهابية نحو سلسلة تلال حمرين بعد أن ضاق بهم الحال في سلسلة جبال قرة جوغ، فقد تمكن رجال جهاز مُكافحة الإرهاب من رصد تحركات هروبهم ولم يُطلق النيران عليهم من أجل كشف المقرات البديلة التي سيلجأون لها".

واضاف "فور إستقرارهم داخل هذه الأوكار البديلة، أرسل عناصر جهاز مُكافحة الإرهاب احداثيات هذه المضافات إلى القوة الجوية العراقية، والتي بدورها قامت بشن قصف مكثف على أوكار بقايا داعـش بتاريخ ٢٥ آذار للعام ٢٠٢١ ليشهد تدمير المقرات البديلة التي لجئوا أليها بشكلٍ كامل".

ولفت إلى أن "هذا القصف أسفر عن مقتل ( ٦٠) إرهابياً من بقايا عصابات داعـش بعملية شهدت تكتيك نوعي جديد ومُحترف بالإضافة لتنسيق عالي المستوى بين جهاز مُكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية العراقية".

واكد أن "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بوعده لأبناء الشعب العراقي وللقائد العام للقوات المُسلحة بأن يقضي كُليًا على بقايا عصابات داعـش الإرهابية، وإن تطهير أرضنا المُقدسة من هذه البراثن قادمٌ لا محالة .

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