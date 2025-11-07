العراق يعلن عن مرحلة جديدة من التعاون الأمني مع أميركا

شفق نيوز- بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، يوم الجمعة، التزام مسؤولي العراق وأميركا بإرساء أسس مرحلة جديدة في التعاون الأمني، مؤكداً أن المشاورات بين الجانبين حول مستقبل العلاقة بين البلدين ستظل مستمرة.

وقال النعمان في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "مسؤولين أميركيين وعراقيين رفيعي المستوى أجروا في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في بغداد مشاورات فنية حول مستقبل العلاقة الأمنية الثنائية بين البلدين تماشياً مع اتفاقية الإطار الإستراتيجي لعام 2008 وانطلاقاً من المصالح الأمنية الوطنية المشتركة".

وأضاف، أن "المشاركين أكدوا التزامهم المستمر بإرساء أسس مرحلة جديدة في التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق من شأنها الاستمرار في تمكين العراق الاتحادي من توفير أمنه وتحقيق فوائد ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين".

ووفقاً للبيان "سيواصل المسؤولون رفيعو المستوى مشاوراتهم في الأشهر المقبلة بهدف تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب على المدى الطويل بما يدعم ويعزز قدرات وجاهزية قوات الأمن الاتحادية العراقية وبضمنها قوات البيشمركة، ويعزز المصالح المشتركة المتمثلة في صون سيادة العراق ودحر الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين".