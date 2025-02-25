العراق يعلن طرح "اتفاقية أمنية جديدة" على إدارة ترامب

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، يوم الثلاثاء، عن طرح اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة، على إدارة دونالد ترامب، مؤكداً أن الاتفاقية ما تزال "قيد الدارسة".

وقال العباسي في تصريحات صحفية أوردتها قناة "العربية الحدث"، إن "الاتفاقية الأمنية الجديدة مع الولايات المتحدة، تنص على شراكة أمنية مستدامة وتعاون استخباري كبير".

وأضاف أن "الفراغ الذي حصل في سوريا بعد الأحداث الأخيرة، أجبر بغداد على تعزيز الشريط الحدودي بالكامل"، مردفاً بالقول: "لن نسحب التعزيزات العراقية لحين مسك الجانب السوري لحدوده بالكامل".

وأشار العباسي، إلى أن "مخيم الهول والسجون التي تسيطر عليها قسد تشكل مصدر قلق للعراق، والتعزيزات على حدود سوريا أخذت بالحسبان الفراغ الأمني إذا انسحبت قسد أو القوات الأمريكية، لافتاً إلى أن بغداد تفضل بقاء القوات الأميركية في سوريا لحين بناء جيش قوي أو الاتفاق مع (قسد)".

وعن العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة، لفت وزير الدفاع العراقي، إلى عدم وجود أي تواصل بين وزارتي الدفاع العراقية والسورية"، مبيناً، أن "لقاء رئيس جهاز المخابرات العراقي مع الجانب السوري أوصل رسائل أمنية بحتة".