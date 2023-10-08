العراق يعلن حصيلة ثقيلة بأطنان المخدرات وعدد المعتقلين خلال 2023

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، ضبط 3.5 أطنان من المخدرات و15 طناً من المؤثرات العقلية، واعتقال 12 ألف متاجر ومتعاط، في عموم البلاد خلال العام الحالي.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وخلال العام الحالي، ضبطت 3 أطنان ونصف الطن من المواد المخدرة، و15 طناً من المؤثرات العقلية".

وأضاف الموسوي، أن "عدد الموقوفين والمحكومين بقضايا المخدرات، خلال العام الحالي، بلغ نحو 12 ألف متهم".