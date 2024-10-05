العراق يعلن تفكيك نحو 60 شبكة مخدرات دولية

شفق نيوز/ اعلن مدير قسم إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات الحقوقي حسين يوسف التميمي، يوم السبت، تفكيك نحو 60 شبكة مخدرات دولية.

وصرّح التميمي في بيان اليوم بأن المديرية كبدت المتاجرين بالمخدرات الدوليين خسائر جديدة فادحة، مضيفا أنه بعد تنفيذ سلسلة اعتقالات متتالية غير مسبوقة نجحت المديرية بالوصول المتكامل إلى (57) شبكة مخدرات دولية وخطوط سيرها وأساليب تهريبها وطرق اخفائها للمواد المخدرة.

وأشار التميمي الى أنه تم تفكيك تلك الشبكات بموجب قرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة و محكمة تحقيق الكرخ الاولى ومحاكم التحقيق المختصة في المحافظات.

وكان رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي قد كشف، في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أن وزارة الداخلية فككت 230 شبكة لتجارة المخدرات بينها 27 شبكة دولية، وألقت القبض على 43 ألف تاجر ومروج للمخدرات.