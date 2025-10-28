العراق: تفكيك أكثر من 100 شبكة للاستغلال الجنسي والابتزاز وإيذاء الضحايا "عبد الشيطان"

شفق نيوز - بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي، يوم الثلاثاء، تفكيك أكثر من 100 شبكة للاستغلال الجنسي وإيذاء النفس بعضها يقود شخص حدث في حين تم اعتقال العشرات ممن يمارسون أعمال السحر والشعوذة.

وقال البهادلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان جرائم الاتجار بالبشر لا تقف عند حد بالعمر وتستهدف الطبقات الاجتماعية والمدن كافة، ومع تطور التكنولوجيا استخدموها تجار البشر لاستغلال الإنسان في الغش، والاستغلال الجنسي والجرائم وغيرها.

وأضاف أن المديرية قطعت أشواطاً بتكفيك كبار الشبكات المتخصصة بالاستغلال الجنسي، مبينا ان المديرية فككت 96 شبكة للاستغلال الجنسي، وللأسف راح ضحية هذه الجريمة 99 ضحية، وأن عدد مرتكبين الجريمة بلغ 296 محكوما حتى هذه اللحظة.

كما وتطرق المتحدث الى جرائم المتاجرة بالبشر من خلال إيهام أشخاص للعمل ونيل الشهادات خارج العراق، قائلا إن: جهود مديرية مكافحة الاتجار بالبشر تمثلت بتفكيك 22 شبكة تجارة دولية لتهريب المهاجرين، والعمالة الاجنبية وراح ضحية الجريمة 91 شخصا مع 13 محكوما لغاية اللحظة.

وأشار البهادلي إلى ان المديرية فككت 17 شبكة لبيع الأطفال، وراح ضحية الجريمة 26 طفلا/ وعدد المحكومين بالجريمة 24 محكوما لغاية اللحظة.

ونوه الى تفكيك 16 شبكة للتسول وعدد الضحايا في هذه الجريحة 39 ضحية اضافة الى صدور احكام قضائية على 37 مدانا بالتجارة وادارة شبكات التسول .

ولفت البهادلي الى ان جريمة نزع الأعضاء البشرية هي من أكبر الجرائم التي جرمها القضاء العراقي، كاشفا أن المديرية قامت بتفكيك 14 شبكة لنزع الأعضاء البشرية، وأن الضحايا كان عددهم 10 ضحايا، وإصدار أحكام على 24 مدانا في هذه الجريمة.

