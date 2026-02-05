العراق يعلن تفكيك شبكة مخدرات دولية في سوريا

شفق نيوز- بغداد

اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، يوم الخميس، عن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات في سوريا، فيما ضبطت الاجهزة في الانبار كمية من المخدرات واعتقلت المتاجرين بها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار التعاون الأمني والدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، نفّذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، في الجمهورية العربية السورية، عملية أمنية مهمة داخل الاراضي السورية".

وأضافت "اسفرت العملية عن إلقاء القبض على اثنان من التجار الدوليين للمواد المخدرة، وضبط 300 ألف حبة، أي مايعادل 50 كغم، من المواد المخدرة".

وبينت "نفذت هذه العملية النوعية بعد ان انتقلت احدى المفارز التابعة لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الى سوريا".

وفي الانبار، أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، إلقاء القبض على متهم بالاتجار والترويج للحبوب المخدرة في قضاء الرمادي، وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزته.

وذكرت القيادة في بيان، أن فريقا مشتركاً من قسم مكافحة إجرام الأنبار وشعبة مكافحة إجرام الرمادي، نفذ كميناً محكماً أسفر عن القبض على المتهم (ح، ر، ج، أ)، وضبط بحوزته 1979 حبة مخدرة من نوع كبتاغون.

وأشارت إلى أنه تم تسليم المتهم مع المضبوطات أصولياً إلى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأنبار لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون.