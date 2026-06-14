بتنسيق مع دمشق.. العراق يفكك شبكة مخدرات دولية في العمق السوري

شفق نيوز - بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، اليوم الأحد، تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات داخل العمق السوري بالتنسيق مع السلطات الأمنية في دمشق، إثر عملية أمنية وصفتها بـ"النوعية" استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة.

وذكرت المديرية في بيان رسمي، أن مفارزها وبالتنسيق المباشر مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية السورية، انتقلت لتنفيذ سلسلة عمليات متزامنة داخل العمق السوري استمرت لعدة أيام، بجهد استخباري وميداني مكثف، شملت محافظتي دير الزور وحمص.

وأوضح البيان، أن العملية أسفرت عن تفكيك شبكة دولية تضم 9 من كبار تجار المواد المخدرة، وضبط 200 كيلوغرام من المواد المخدرة المختلفة، كانت معدة للتهريب إلى داخل الأراضي العراقية بغرض الاتجار بها.

وأكد البيان أن هذه العملية تجسد مستوى التنسيق العالي والتعاون الاستخباري الفاعل بين أجهزة مكافحة المخدرات في البلدين، ضمن إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تجفيف منابع التهريب، وضرب خطوط إمداد شبكات المخدرات الدولية، والإطاحة بأخطر رؤوس تجارتها، حماية للمجتمع من مخاطر هذه الآفة.