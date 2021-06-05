العراق يعلن تفاصيل اجتماع لجنته العسكرية مع نظيرتها الامريكية بأول لقاء لهما

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، عقد الاجتماع الاول بين اللجنة العراقية العسكرية التقنية ونظيرتها الامريكية في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع الأول بين اللجنة العسكرية التقنية العراقية، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ونظيرتها الامريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق الفريق بول كالفرت عقد صباح اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مبينة أن الاجتماع يأتي في إطار المحادثات الفنية الأمنية التي تم الاتفاق عليها في جلسة الحوار الستراتيجي التي عقدت في السابع من شهر نيسان الماضي.

وأضاف البيان، أن الجانب الأمريكي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية، موضحاً أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم والتمكين في الحاق الهزيمة الكاملة بعصابات داعش الإرهابية.

واتفق الجانبان، وفق البيان، على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الامنية على المدى الطويل بين دولتين تتمتعان بالسيادة الكاملة.

وأشار البيان ايضاً، إلى الاتفاق على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وأن تنجز الخطة خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد او واشنطن، في شهر تموز او اب من سنة 2021، وسوف تتضمن اليات وتوقيتات محددة لاستكمال اعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق.