العراق يعلن تصفية قيادي "بارز" بتنظيم داعش في عملية داخل الأراضي السورية

شفق نيوز - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، يوم الجمعة، تنفيذ عملية "نوعية جديدة" أسفرت عن مقتل "الإرهابي عمر عبد القادر بسام" المكنى "عبد الرحمن الحلبي"، أحد "أبرز" قيادات تنظيم داعش، وذلك داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن الحلبي كان "يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يسمى "الولايات البعيدة"، بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة"، مبينا أن تلك المحاولات "تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة".

ووفقا للبيان، فإن "هذه العملية النوعية جاءت ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها رجال مكافحة الارهاب من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قبل قوات التحالف الدولي ليتم تحييده نهائيا".

وتابع جهاز مكافحة الإرهاب أن "هذه الضربة تمثل خسارة استراتيجية كبرى للتنظيم الإرهابي، حيث يأتي القضاء على "الحلبي" بعد سلسلة من العمليات الناجحة خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن قتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول لداعش".